Lincoln Red Imps ergue Supertaça de Gibraltar antes de enfrentar Braga

Gomez, aos 19 minutos, Chipolina, aos 53, e Tjay de Barr, aos 90+5, marcaram os golos do campeão de Gibraltar, na 24.ª decisão da Supertaça seguida com a presença dos Red Imps – só não estiveram no jogo inaugural da competição, em 2000.



Contas feitas, são 13 troféus, este o primeiro desde 2022, o que antecede a primeira mão do play-off da Liga Europa, ante o Sporting de Braga, na quinta-feira, em ‘casa emprestada’, no caso em Faro.