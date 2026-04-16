Lionel Messi formaliza compra do UE Cornellà

O emblema catalão anunciou em comunicado que "a lenda do futebol oito vezes Bola de Ouro Lionel Messi formalizou a aquisição do Cornellà, tornando-se assim o novo proprietário do clube. A sua chegada marca o início de um novo capítulo na nossa história”.







Segundo fontes próximas ao negócio, a aquisição foi concluída nos últimos dias e marca a entrada oficial de Messi no universo da gestão e investimento no futebol.





Embora os valores da transação não tenham sido divulgados, estima-se que o projeto envolva uma reestruturação profunda do clube, tanto a nível desportivo quanto administrativo.





Fundação e tradição do clube

Fundado em 1951, o UE Cornellà tem uma forte tradição na formação de jovens talentos e é reconhecido pelo seu trabalho nas camadas de base. O clube catalão ajudou a formar jogadores como o guarda-redes do Arsenal David Raya e o antigo defesa do FC Barcelona Jordi Alba.





A expetativa é a de que Messi mantenha essa identidade, ao mesmo tempo em que injeta recursos e visibilidade internacional à instituição.

Em comunicado, representantes do jogador destacaram que o objetivo principal é, alinhado com a filosofia que marcou a carreira do argentino.A notícia já está a gerar entusiasmo entre adeptos locais, que veem na chegada de Messi uma oportunidade única de crescimento e projeção do clube no cenário europeu. Especialistas acreditam que a experiência do jogador, aliada à sua rede de contactos no futebol mundial, poderá acelerar esse processo.Ainda não foi confirmado se Messi terá um papel ativo na gestão diária, mas tudo indica que ele acompanhará de perto as decisões estratégicas do clube.