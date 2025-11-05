Futebol Internacional
Lionel Messi integra onze ideal da fase regular da MLS
O internacional argentino Lionel Messi foi eleito para o 'onze' ideal da fase regular da Liga norte-americana de futebol (MLS), anunciou hoje aquela liga.
Messi, que se mantém no Inter Miami, terminou a temporada regular como o melhor marcador, com 29 golos, e, tal como na temporada passada, volta a integrar a equipa da primeira fase da competição, em que a formação da Florida terminou no terceiro lugar da Conferência Este, apurando-se para os play-offs.
O 'onze' ideal completa-se com Dayne St. Clair (Minnesota United) como guarda-redes, Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia Union) e Kai Wagner (Philadelphia Union) na defesa, Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) e o brasileiro Evander (FC Cincinnati) no meio-campo, e os avançados Denis Bouanga (Los Angeles FC), Anders Dreyer (San Diego).
