Lionel Messi renova com Inter Miami até 2028

“Fico muito feliz por ficar aqui e dar continuidade a este projeto que, além de um sonho, se tornou uma linda realidade. Estamos todos muito animados com o momento em que finalmente poderemos jogar no Miami Freedom Park. Vai ser algo muito especial jogar em casa, num estádio tão espetacular”, vincou o avançado e capitão dos ‘herons’, de 38 anos.



Lionel Messi terminava contrato em dezembro com o Inter Miami, ao qual chegou há dois anos, proveniente do tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint Germain, que tinha representado por duas épocas (2021-2023), após um largo trajeto nos espanhóis do FC Barcelona, nos quais concluiu a formação e fez a estreia a nível sénior (2004-2021).



“Prometemos aos nossos adeptos que sonharíamos alto para construir um clube icónico, que representa a paixão, o trabalho duro e a dedicação de todos aqueles que nos antecederam. A renovação de ‘Leo’ até 2028 é uma homenagem à nossa incrível cidade. Estamos ansiosos para escrever novos capítulos. Juntos, continuaremos a construir e a sonhar”, disse Jorge Mas, acionista maioritário do emblema da Florida, fundado em 2018.



Desde que deixou a Europa, o número ‘10’ do Inter Miami e da seleção argentina fez 71 golos e 44 assistências em 82 encontros ao serviço dos ‘herons’, tendo conquistado uma Taça das Ligas, torneio realizado entre clubes norte-americanos e do México, em 2023, e uma Supporters Shield, que distingue a melhor equipa da fase regular da MLS, em 2024.



Melhor atleta e marcador da Taça das Ligas em 2023, Lionel Messi foi premiado no ano seguinte como jogador mais valioso (MVP) da MLS, sendo que, em 2025, ninguém fez mais golos na fase regular dessa prova, ao juntar 29, mais 16 assistências, em 28 jogos.



“Trouxemos o melhor jogador que já jogou para a nossa cidade. Isso demonstra o nosso compromisso com Miami, mas também o compromisso do ‘Leo’ com a cidade, o clube e a modalidade. Ele continua comprometido como sempre e ainda quer vencer. Ter um atleta que ama tanto este jogo, que fez tanto pelo desporto neste país e que inspira a próxima geração de jovens talentos faz-nos sentir muito sortudos”, notou David Beckham, antigo médio internacional inglês e atual presidente e coproprietário do clube, que joga na MLS desde 2020.



Lionel Messi é o jogador com mais troféus coletivos na história da modalidade (45), tendo arrebatado um Mundial (2022), duas Copas Américas (2021 e 2024) e uma Finalíssima (2022) pela Argentina - logrou ainda o Mundial de sub-20 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Pequim2008 -, mais quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de clubes, três Supertaças Europeias, 10 campeonatos espanhóis, sete Taças do Rei e sete Supertaças domésticas pelo FC Barcelona, além de duas Ligas e uma Supertaça francesas no PSG.



Natural de Rosario, o avançado detém ainda recordes em diversas competições e troféus individuais, sendo o recordista de êxitos na Bola de Ouro, com oito, seguido dos cinco do internacional português Cristiano Ronaldo, com quem rivalizou nas últimas duas décadas.



Em 2025, Messi já somou 39 tentos e 20 assistências, para um total de 59 contribuições direitas para golo, em 47 jogos, números que, na carreira, crescem até aos 916 remates certeiros e 412 passes para golo, acumulando 1.328 contribuições, em 1.185 encontros.



O Inter Miami acabou a Conferência Este da MLS no terceiro lugar, com os mesmos 65 pontos do Cincinnati, segundo, ambos a um do Philadelphia Union, e começa a defrontar já na sexta-feira o Nashville, à melhor de três encontros, na primeira ronda dos play-offs - fase em que foi precisamente afastado no ano passado, ao perder com o Atlanta United



Orientado pelo ex-internacional argentino Javier Mascherano, o Inter Miami tem nomes como Jordi Alba, Sérgio Busquets, Rodrigo De Paul ou Luis Suárez e tentará um inédito título de campeão dos Estados Unidos, antes de abandonar o Chase Stadium, em Fort Lauderdale, para se fixar no Miami Freedom Park, cuja abertura está prevista para 2026.



Numa inédita organização tripartida com México e Canadá, os Estados Unidos acolherão a 23.ª edição do Mundial de seleções de 11 de junho a 19 de julho do próximo ano, num torneio que vai incluir primeira vez 48 equipas, entre as quais a já qualificada Argentina.



