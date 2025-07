Lionel Messi ultrapassa os 900 golos na carreira

Com 38 anos e 25 dias, Messi logrou este número ‘redondo’ no jogo oficial 1.167, entre a equipa principal e as secundárias (B e C) do FC Barcelona, seleções sub-20, olímpica e principal da Argentina, Paris Saint-Germain e Inter Miami, sendo que conta ainda 399 assistências – 1.300 contribuições para golo.



O argentino, que ‘bisou’ na MLS pela sexta vez nos últimos sete jogos, chegou e ultrapassou os 900 golos (conta 901) em mais de duas décadas, mais precisamente desde 2003/04, quando começou a atuar nas equipas secundárias do FC Barcelona.



A estreia aconteceu em 29 de novembro de 2003, num triunfo por 2-1 do FC Barcelona C face ao Europa, para a 15.ª jornada do terceiro escalão e os primeiros golos três rondas depois, em 04 de janeiro de 2004, dia em que o argentino, de 17 anos, conseguiu um ‘hat-trick’ no reduto do Gramenet B (3-2).



Pelas equipas secundárias dos catalães somou 11 golos, em 32 jogos, cinco pelo FC Barcelona C (10 encontros, em 2003/04) e seis pelo FC Barcelona B (22, em 2003/04 e 2004/05).



Na equipa principal dos catalães fez o primeiro jogo num particular ainda em 2003/04, mais precisamente em 16 de novembro de 2003, na inauguração do Estádio do Dragão, com 16 anos e 145 dias, num desaire por 2-0 face ao FC Porto, e, oficialmente, já em 2004/05, em 16 de outubro de 2004.



Messi estreou-se no reduto do Espanyol, num triunfo por 1-0, selado pelo internacional luso Deco, que substituiu aos 82 minutos, e, em 01 de maio de 2005, ao nono jogo, logrou o primeiro golo, fixando o 2-0 na receção ao Albacete, com um ‘chapéu, assistido pelo brasileiro Ronaldinho Gaúcho.



Foi o primeiro de 672 golos pelo FC Barcelona, para se coroar como o melhor marcador da história do clube, em 17 épocas 778 jogos oficiais, nos quais conseguiu ainda 275 assistências.



O derradeiro, de cabeça, aconteceu na última vez que vestiu a camisola ‘culé’, em 16 de maio de 2021, num desaire por 2-1 na receção ao Celta de Vigo, num jogo sem pompa, nem circunstância, num Nou Camp deserto, culpa da pandemia de covid-19.



Na época seguinte foi ‘obrigado’ a sair e rumou ao Paris Saint-Germain, ao serviço do qual somou 32 golos (mais 35 assistências) em duas épocas e 75 jogos.



Mas, em França, como já contou, nunca se sentiu cómodo, tranquilo, feliz e, como tal, e na impossibilidade de voltar ao ‘Barça’, rumou ao Inter Miami, aos Estados Unidos, onde já soma 58 golos, mais 25 assistências, em 68 encontros.



A par com os clubes, esteve o trajeto nas seleções da Argentina, primeiro na de sub-20, pela qual jogou em 2003/04 e 2004/05, conseguindo 14 golos, em 18 jogos.



Na seleção principal, que representou pela primeira vez em 2005/06, num jogo com a Hungria, em 17 de agosto de 2005, em que entrou aos 64 minutos e foi expulso aos 68, já soma 112 golos, mais 59 assistências, em 191 encontros.



Pelo meio, em 2008/09, há ainda a registar as cinco presenças na seleção de sub-23 nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, com dois golos marcados, mais duas assistências.



Entre os jogadores em atividade, Messi está apenas atrás de Cristiano Ronaldo, que conta mais 43 golos (944), mas em mais 132 jogos (1.301), sendo que, quando atingiu os 900, o português tinha mais um ano e 102 dias e mais 79 jogos do que o argentino.



Os golos e as assistências de Messi não vieram, porém, sem títulos, matéria em que é líder mundial, pois, na história do futebol, ninguém tem mais do que os 45 que conta no seu palmarés.



Messi ganhou a maioria pelo FC Barcelona, num total de 34, nomeadamente quatro edições da ‘Champions’, três do Mundial de clubes, três da Supertaça Europeia, 10 da Liga espanhola, sete da Taça do Rei e sete da Supertaça espanhola.



Pela Argentina, arrebatou seis, quatro na seleção principal - o Mundial de 2022, duas edições da Copa América e uma da Finalíssima -, e ainda o Mundial de sub-20 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Pequim2008.



No seu ‘museu’ particular, conta ainda três títulos pelo Paris Saint-Germain, pois ganhou duas vezes a Ligue 1 e uma a Supertaça gaulesa, e, no Inter Miami, já arrebatou a Taça das Ligas e a Supporters Shield, para o vencedor da fase regular da MLS.