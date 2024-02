Lisandro Martínez, do Manchester United, volta a lesionar-se e pára mais dois meses

O futebolista argentino Lisandro Martínez, do Manchester United, regressado recentemente de lesão, está de novo indisponível por um período mínimo de oito semanas, após se lesionar no joelho no domingo, anunciou esta segunda-feira o clube.

O central de 26 anos sofreu agora uma lesão nos ligamentos do joelho durante a partida de domingo, frente ao West Ham, que os ‘red devils’ venceram por 3-0, e “deverá ficar ausente por, pelo menos, oito semanas”, escreveu o clube do norte da Inglaterra no seu ‘site’ nas redes sociais.



O internacional argentino, que tinha sofrido uma lesão num pé em setembro do ano anterior e regressado em meados de janeiro, após quatro meses de ausência, saiu de campo aos 71 minutos, pelo próprio pé, após ter caído no chão agarrado ao joelho direito.



Lisandro Martínez tinha participado nos últimos quatro jogos da equipa onde alinham os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, mas terá agora de esperar mais dois meses para regressar aos treinos, o que deverá acontecer apenas após a pausa para as seleções, no final de março.