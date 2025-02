Lisandro Martínez sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo

O internacional argentino Lisandro Martínez, defesa do Manchester United, sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, confirmou esta quinta-feira o clube da Liga inglesa de futebol, treinado pelo português Ruben Amorim.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o Manchester United não indicou o período de recuperação, informando apenas que “a lesão está a ser examinada, a fim de determinar o tratamento adequado e prazo para a reabilitação” do defesa central.



Lisandro Martínez, de 27 anos, lesionou-se na receção ao Crystal Palace, no domingo, tendo sido transportado de maca para fora do relvado no jogo da 24.ª jornada da Liga inglesa, que os ‘red devils’ perderam por 2-0.



A equipa treinada por Ruben Amorim, na qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, ocupa o 13.º lugar no campeonato, a 27 pontos da liderança, ocupada pelo Liverpool, que tem menos um jogo realizado.