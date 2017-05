Lito Vidigal perdeu a Taça de Israel

Mário Aleixo - RTP 26 Mai, 2017, 11:23 | Futebol Internacional

No Teddy Stadium, em Jerusalém, as duas equipas de Telavive não saíram do nulo nos 90 minutos nem no tempo extra, pelo que foi necessário recorrer às grandes penalidades, com o Bnei Yehuda a falhar duas e o Maccabi três.



A equipa de Lito Vidigal, que contou com Rúben Micael até aos 84 minutos, é a recordista de títulos da competição, com 23 conquistas, enquanto o Bnei Yehuda somou o terceiro triunfo na Taça da sua história.



O Maccabi Telavive terminou o campeonato a 20 de maio, com uma derrota por 2-0 no terreno do Beitar Jerusalém, ficando na segunda posição, com 72 pontos, menos 13 do que o campeão Hapoel Be'er Sheva.



O Bnei Yehuda, que terminou o campeonato na 11ª posição, quatro pontos acima da zona de descida, junta-se ao adversário que agora derrotou e ao Beitar na Liga Europa, com o campeão a participar na Liga dos Campeões.