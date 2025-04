Liverpool a três pontos do título

Os 'gunners' empataram no sábado (1-1) com o Brentford, na 32.ª jornada, pelo que o Liverpool pode ser campeão já na próxima ronda, se ganhar ao Leicester e os seus rivais perderem, na deslocação ao terreno do Ipswich.



Nota de destaque na ronda também para um inédito quarto triunfo consecutivo do Wolverhampton, de Vítor Pereira, a superiorizar-se por 4-2 ao Tottenham.



A vitória do Liverpool chegou a parecer simples, com a vantagem dada pelo colombiano Luis Díaz, aos 18 minutos, a passe do egípcio Mohamed Salah, mas, nos últimos minutos, tudo se complicou.



Aos 86, o escocês Robertson fez autogolo, tento que empatou a partida. No entanto, ainda houve tempo para o génio do neerlandês Virgil van Dijk assegurar os três pontos para a formação de Anfield, aos 89 minutos.



O português Diogo Jota foi titular no Liverpool, tendo sido substituído aos 60 minutos, pelo neerlandês Gakpo.



O Liverpool lidera o campeonato, com 76 pontos, contra 63 do Arsenal e 57 do Nottingham Forest, que sábado foi surpreendido em casa pelo Everton.



Na luta pelo segundo lugar, estão o relançado Manchester City, que tem 55 pontos, e o Chelsea, com 54 e ultrapassado na ronda após a má prestação de hoje, em que empatou 2-2 em Stamford Bridge com o Ipswich Town, antepenúltimo da tabela.



O Chelsea, com o internacional português Pedro Neto a titular, esteve perto do descalabro, já que perdia por 2-0 ao intervalo.



O paraguaio Ensino, aos 19 minutos, e Johnson, aos 31, fizeram os golos da equipa forasteira.



Logo no início da segunda parte o congolês do Ipswich marcou na própria baliza, dando o mote para um período de jogo totalmente virado para o ataque do Chelsea.



Seria do banco qe veio o empate - Jaden Sancho, emprestado pelo Manchester United, entrou em jogo aos 68 e marcou aos 79.



Em Wolverhampton, nas West Midlands, a equipa local contou com quatro portugueses na equipa - José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Rodrigo Gomes.



Marcaram para a formação de Vítor Pereira o argelino Ait-Nouri (segundo minuto), Spence (38, autogolo), o norueguês Strand Larsen (64) e o brasileiro Matheus Cunha (86).



Os golos do Tottenham foram do francês Tel (59) e do brasileiro Richarlison (85).



Apesar de ser apenas 16.º, com 35 pontos, o Wolverhampton está 14 pontos acima da linha de manutenção, que pode assegurar já na próxima ronda.