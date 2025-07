Liverpool abre livro de condolências por Diogo Jota

Vestido com uma camisola e com um chapéu do Liverpool, Paul Millea revelou à Lusa que escreveu a palavra "Adeus" em português no livro de condolências para homenagear Diogo Jota.



"Quando ouvi a notícia, fiquei em choque. Ele era um jogador que muito apreciado pelos adeptos", salienta.



Millea, atualmente aposentado, espera que o clube organize um evento de homenagem "apropriado", que envolva, eventualmente, crianças.



Mas a "primeira coisa que devem fazer é retirar a camisola número 20 para que não volte a ser usada", sugeriu, concordando com outros pedidos no mesmo sentido a circular nas redes sociais.



O livro de condolências em homenagem a Diogo Jota e o irmão André no estádio de Anfield abriu na quinta-feira à tarde e vai continuar até domingo às 17h00.



Livro em versão digital



Segundo funcionários no local, a fila chegou a ter uma hora de espera no primeiro dia.



Uma versão digital está acessível na página de Internet do clube (https://www.liverpoolfc.com/club/diogo-jota-supporter-condolences) para aqueles que não podem deslocar-se fisicamente a Liverpool mas querem expressar os seus sentimentos.



Desde sexta-feira de manhã, quando foi anunciada a morte do jogador português e do irmão, André Silva, que centenas de pessoas passaram pelo estádio de Anfield para manifestar o seu pesar.



Um memorial espontâneo foi criado com dezenas de flores e cartões com dedicatórias, camisolas, cachecóis e bandeiras do Liverpool, mas de outros clubes também.



No local é possível ver também desenhos feitos por crianças, bonecos de peluche, retratos de Jota emoldurados, balões com o número 20, o número com que jogava nos "reds", e outros objetos.



"Obrigado pelas memórias", lê-se em muitas das mensagens deixadas, algumas com algumas palavras em português como "Obrigado" ou "Descanse em paz".



Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.







Pouco depois da abertura do local, às 9h00 (mesma hora em Lisboa), já era possível observar algumas dezenas de pessoas à espera pela vez para entrar no espaço dedicado para o efeito.Tracy atrasou a entrada no emprego esta manhã e foi uma das primeiras na fila para escrever umas palavras de consolo à família e amigos de Diogo e do irmão André, que morreu no mesmo acidente de viação na sexta-feira.", disse à Agência Lusa.A sua entrada no livro de condolências foi também em nome de familiares que não vivem em Liverpool, mas que, como ela, são adeptos do clube e estão tristes.Outro apoiante dos "reds", Chris, mostrou-se visivelmente comovido ao recordar "".", lamentou.