Liverpool anuncia contratação de Alex Oxlade-Chamberlain

“O internacional inglês assinou um contrato a longo termo com os ‘reds’, depois de ter realizado exames médicos em St.George’s Park, onde o jogador de 24 anos se encontra, ao serviço do país (seleção)”, refere a nota na página do Liverpool.



O clube lembra que Oxlade-Chamberlain fez 132 jogos na Liga inglesa, em seis anos ao serviço do Arsenal, e que tem 27 internacionalizações pela seleção inglesa.



Embora os valores do negócio não tenham sido comunicados na nota, a imprensa já tinha avançado que o negócio custaria cerca de 45 milhões de euros, com o jogador a preferir o Liverpool ao Chelsea, que também estaria interessado.



“Neste momento estou com a Inglaterra, em St. George’s Park. Estou muito feliz por assinar pelo Liverpool e agradeço a todos na Federação por terem tornado isto possível, com a utilização das instalações, foi uma tremenda ajuda”, explicou.



O jogador adiantou que para já não tem muito a dizer, por estar ao serviço de Inglaterra, com jogos importantes em perspetiva, na qualificação para o Mundial2018, com a visita a Malta e a receção à Eslováquia.