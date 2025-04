Liverpool assegura 20.º título de Inglaterra a quatro jornadas do fim

Com este troféu, o Liverpool iguala o Manchester United na lista de equipas com mais títulos, com 20, sendo seguidos pelo Arsenal, com 13, e Manchester City, com 10.







Goleada ao Tottenham permite ao Liverpool festejar o título inglês

O Liverpool sagrou-se hoje pela 20.ª vez campeão inglês de futebol, depois de golear em casa o Tottenham, por 5-1, em jogo da 34.ª jornada da Liga inglesa.



Após um inédito tetracampeonato do Manchester City, os ‘reds’, na época de estreia do treinador neerlandês Arne Slot, voltaram a conquistar o título, algo que acontece apenas pela segunda vez no século XXI.



A precisar de apenas um empate para poder festejar já a conquista do cetro, o Liverpool ainda viu o Tottenham, a fazer uma época muito abaixo das expectativas, adiantar-se no marcador aos 12 minutos, por Dominic Solanke.



Mas, ainda na primeira parte, Anfield Road pôde começar a celebrar, com os golos do colombiano Luis Díaz (16 minutos), ex-FC Porto, do argentino Alexis Mac Allister (24) e do neerlandês Cody Gakpo (34).



Já na segunda parte, o egípcio Mohamed Salah (63) fez o 29.º golo na Premier League, antes de, já com o português Diogo Jota em campo, os ‘reds’ fazerem o quinto tento, marcado na própria baliza pelo italiano Destiny Udogie (69).



Com quatro jornadas por disputar, o Liverpool passa a ter 82 pontos, mais 15 do que o Arsenal, segundo classificado, enquanto o Tottenham, que sofreu a terceira derrota consecutiva, é apenas 16.º, com 37.



O 20.º título permitiu ao Liverpool igualar o Manchester United como clubes mais vezes campeões ingleses de futebol.







