Liverpool bate Newcastle e alarga vantagem no topo da Liga inglesa

Com Diogo Jota a titular, os ‘reds’ adiantaram-se no marcador logo aos 11 minutos, por Dominik Szoboszlai, com Alexis Mac Allister a fechar o resultado, aos 63, após a 22.ª assistência da temporada de Mohamed Salah.



Sem perder desde a quarta jornada, frente ao Nottingham Forest, o Liverpool, que tem mais um jogo disputado, passou a somar 67 pontos, mais 13 do que o Arsenal, que tinha empatado a zero na visita ao Nottingham Forest, que é terceiro, com 54.



A apenas um ponto do pódio está agora o campeão Manchester City, que venceu o Tottenham, por 1-0, com um golo do norueguês Erling Haaland (12 minutos), enquanto o Newcastle caiu para a sexta posição, com 44, tendo sido igualmente ultrapassado pelo Chelsea, que na terça-feira goleou o lanterna-vermelha Southampton, por 4-0.