Futebol Internacional
Liverpool bate Newcastle e imterrompe série negativa
O campeão Liverpool conseguiu hoje uma importante vitória para a Liga inglesa de futebol, ao vencer por 4-1 na receção ao Newcastle, resultado que permite aos 'reds' regressar ao quinto lugar do campeonato.
O adversário era considerado difícil, já que o Newcastle está nas meias-finais da Taça de Inglaterra e no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas acabou por dar pouca réplica em Anfield, sobretudo na segunda parte.
O alemão Florian Wirz foi o destaque da noite, com um golo e uma assistência decisivos, antes de ser substituído, em reconhecimento pelo jogo feito, que coloca ponto final a uma série de cinco jogos sem ganhar.
A formação de Liverpool começou a perder, aos 36 minutos, culpa de um tento de Anthony Gordon, mas depois a reação dos locais foi muito clara.
O primeiro golo do Liverpool foi apontado pelo francês Hugo Ekitike, a passe de Wirtz, aos 41 minutos, com o gaulês a ‘bisar’, volvidos dois minutos.
Aos 67 minutos, Wirtz marcou o 3-1, a passe de Salah, e, aos 90+3, Ibrahima Konate fechou a contagem, com um golo especial, na semana em que lhe morreu o pai.
O Liverpool sobe, provisoriamente, ao quinto lugar, com 39 pontos, mais um do que o Manchester United, que ainda não jogou na ronda.
Nos primeiros lugares estão Arsenal (53 pontos), Manchester City (46), Aston Villa (46) e Chelsea (40).
'Citizens' e 'villains' só jogam no domingo, enquanto o Arsenal goleou em Leeds por 4-0 e o Chelsea bateu em casa o West Ham por 3-2, depois de estar a perder por 2-0.
