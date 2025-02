Liverpool bate Wolverhampton e repõe vantagem sobre o Arsenal no topo da Liga inglesa

Os golos marcados pelo colombiano Luis Díaz, aos 15 minutos, e o egípcio Mohamed Salah, aos 37, de grande penalidade, pareciam ser suficientes para proporcionar uma segunda parte tranquila aos ‘reds’, mas o tento do brasileiro Matheus Cunha, aos 67, manteve Anfield em sentido até ao apito final.



O Liverpool consolidou a liderança da Premier League, recolocando em sete pontos a vantagem sobre o Arsenal, segundo classificado, que venceu no sábado em Leicester, por 2-0, graças ao ‘bis’ tardio do espanhol Mikel Merino, concretizado aos 81 e 87 minutos.



Vítor Pereira esteve perto de igualar a proeza dos compatriotas Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton (vencedor por 1-0 no estádio do Liverpool), Marco Silva e Ruben Amorim, técnicos de Fulham e Manchester United, respetivamente (ambos com empates 2-2 em Anfield), os únicos que pontuaram no reduto do líder na época 2024/25.



O guarda-redes José Sá, os defesas Nélson Semedo, Toti Gomes e o avançado Gonçalo Guedes foram titulares nos visitantes, tal como Diogo Jota, que jogou pela primeira vez no 'onze' inicial do Liverpool, no campeonato inglês, desde outubro de 2024.



O avançado dos ‘reds’ foi substituído aos 64 minutos pelo uruguaio Darwin Núñez, mas antes esteve perto de deixar uma marca mais visível no encontro: José Sá evitou o golo, aos 30 minutos, e o videoárbitro (VAR) reverteu uma grande penalidade cometida sobre o internacional português, aos 60.



Luis Díaz foi o principal responsável pela vantagem do Liverpool ao intervalo, ao inaugurar o marcador aos 15 minutos, de forma pouco habitual (empurrando com a barriga para dentro da baliza visitante, na sequência de um corte imperfeito de Toti Gomes), e ao conquistar depois uma grande penalidade.



Salah demonstrou a eficácia habitual e aumentou para 2-0 aos 37 minutos, reforçando a liderança da lista de melhores marcadores do campeonato, com 23 golos, mais quatro do que o norueguês Erling Haaland, avançado do Manchester City, autor de 19.



A segunda parte trouxe consigo o inconformismo do Wolverhampton, 17.º posicionado e primeira equipa acima da zona de despromoção, que foi premiado com o golo notável de Matheus Cunha, aos 67 minutos, com um colocado remate de fora da área, insuficiente para evitar a derrota.



No sábado, o tetracampeão Manchester City teve um dia produtivo, ao subir ao quarto lugar da Premier League – o último de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões -, na sequência da goleada por 4-0 sobre o Newcastle, para a qual contribuiu decisivamente o egípcio Omar Marmoush.



O avançado, reforço de inverno dos ‘citizens’, estreou-se a marcar em grande estilo pela nova equipa, com três golos em menos de 15 minutos, aos 19, 24 e 33, cabendo ao suplente James McAtee fechar a contagem, aos 84.



O Manchester City aproveitou a derrota sofrida na sexta-feira pelo Chelsea (3-0 em Brighton) para ascender ao precioso quarto lugar, reduzindo também para três pontos o atraso para o Nottingham Forest, surpreendente terceiro colocado, que perdeu por 2-1 no estádio do Fulham, no duelo entre treinadores portugueses.