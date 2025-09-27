Liverpool cai aos pés do Palace, Matheus marca pelo City e Chelsea cede em casa

Depois de um recorde de cinco vitórias em cinco jogos, o campeão Liverpool caiu no terreno do Crystal Palace por 2-1, com o tento da vitória dos londrinos a aparecer praticamente na última jogada da partida.



Em Manchester, o City 'esmagou' o Burnley, de Florentino, por 5-1, com um 'bis' de Haaland e um golo de Matheus Nunes, no pior dia da carreira do francês Esteve, que fez não um, mas dois autogolos no Ethiad.



Já o Chelsea, que na terça-feira defronta o Benfica em Stamford Bridge, para a Liga dos Campeões, acabou derrotado em casa pelo Brighton (3-1), pondo fim a uma série de 12 jogos sem perder no seu estádio para a Premier League.



No sul de Londres, o arranque perfeito do Liverpool chegou ao fim e logo contra o Crystal Palace, que já tinha batido os 'reds' na Supertaça inglesa e que passou agora a ser a única equipa sem derrotas no campeonato.



Eddie Nketiah, aos 90+7 minutos, levou o estádio à 'explosão', quando o empate 1-1 já era esperado, já que o italiano Chiesa tinha refeito a igualdade pouco antes, aos 87, anulando a vantagem madrugadora da equipa da casa, alcançada pelo senegalês Ismaila Sarr, aos nove.



O Liverpool continua, assim, com 15 pontos e passou a ter três de vantagem sobre o Palace, que subiu provisoriamente ao segundo posto, embora ainda possa ser ultrapassado por Arsenal e Tottenham, ambos com 10.



Os 'gunners' visitam domingo Newcastle e os 'spurs' recebem ainda hoje o Wolverhampton, clube de Vítor Pereira e último classificado.



Com Rúben Dias a titular, e como capitão, e Matheus Nunes também no 'onze', Haaland 'bisou' no triunfo do City já em tempo de descontos, aos 90 e 90+3 minutos, passando agora a somar oito golos em seis jogos no topo da lista dos melhores marcadores da Premier League.



O defesa francês Esteve 'enganou-se' na baliza aos 12 minutos e repetiu o mesmo erro aos 65, numa altura em que Matheus Nunes já tinha feito o seu primeiro golo da temporada, aos 61 minutos.



Destaque ainda para Bernardo Silva, que foi lançado apenas nos últimos 10 minutos da partida, com o Manchester City a subir provisoriamente ao quarto posto, com 10 pontos e um atrás do surpreendente Bournemouth, que foi hoje empatar a Leeds (2-2).



O Chelsea, com Pedro Neto a titular, acabou por ter uma tarde para esquecer, num duelo frente ao Brighton em que até chegou a estar a vencer, com um golo do argentino e ex-Benfica Enzo Fernandez, aos 24 minutos, mas a expulsão de Chalobah, aos 55, acabou por ser 'fatal'.



O Brighton acabaria por dar a volta na parte final da partida e com o veterano Danny Welbeck em destaque, ao marcar aos 77 e 90+10 minutos. Pelo meio, aos 90+2, o belga Maxim De Cuyper também 'faturou'.



