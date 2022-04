Liverpool com saldo positivo frente às equipas lusas

Os "reds", que vão defrontar os encarnados nos quartos de final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, têm, porém, uma grande maioria de apuramentos, já que seguiram em frente em sete de 10 eliminatórias.



A formação inglesa fez cair o Benfica em quatro ocasiões (1977/78, 1983/84, 1984/85 e 2009/10) e eliminou o FC Porto três vezes (2000/01, 2017/18 e 2018/19).



No histórico de confrontos entre Liverpool e clubes lusos há ainda seis jogos em fases de grupos, os dois últimos já na presente temporada: o "onze" do alemão Jürgen Klopp goleou por 5-1 no Dragão e bateu em casa o FC Porto por 2-0.



Em matéria de eliminatórias, a primeira data de 1969/70 e os "reds" não tiveram uma boa estreia, já que, na segunda ronda da Taça das Cidades com Feiras, foi o Vitória de Setúbal, de José Maria Pedroto, a seguir em frente.



Os sadinos venceram em casa por 1-0, com um tento de Fernando Tomé, e, em Inglaterra, perderam por 3-2, mas nunca estiveram verdadeiramente com a eliminatória em risco, já que lideravam por 2-1, com um golo de Vagner e um autogolo, após 87 minutos.



Depois do desaire com o Vitória de Setúbal, o Liverpool eliminou três vezes consecutivas o Benfica, num espaço de oito anos, sempre na Taça dos Campeões: 2-1 fora e 4-1 em casa, em 1977/78 (quartos), 1-0 em casa e 4-1 fora em 1983/84 (quartos) e 3-1 em casa e 0-1 fora em 1984/85 (segunda ronda).



Os "reds" só voltaram a defrontar um conjunto luso em 2000/01 e impuseram-se novamente, eliminando o FC Porto, nos quartos de final da Taça UEFA, com um 0-0 nas Antas e um 2-0 em Anfield Road, selado por Danny Murphy e Michael Owen.



Após dois empates com o Boavista, na fase de grupos da "Champions" 2001/02, o primeiro, em Liverpool, num dia que entrou para a história pelas piores razões, o 11 de setembro de 2001, do ataque às "Torres Gémeas", em Nova Iorque, o Liverpool averbou a segunda eliminação em 2005/06, às mãos do Benfica.



Nos "oitavos" da "Champions", os então campeões europeus em título foram derrotados por um total de 3-0: o Benfica venceu por 1-0 na Luz, com um tento de Luisão, e por 2-0 em Anfield Road, onde faturaram Simão Sabrosa e Fabrizio Miccoli.



O Liverpool, que em 2007/08 defrontou o FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões (uma vitória e um empate), vingar-se-ia das "águias" em 2009/10, nos "quartos" da Liga Europa, ao vencer em casa por 4-1, após perder por 2-1 na Luz.



Na época seguinte, na mesma fase, da mesma prova, os ingleses encontraram o Sporting de Braga, mas, desta vez, foram eliminados, ao não conseguirem um mísero golo: perderam por 1-0 em Braga (marcou Alan) e ficaram-se por um "nulo" em casa.



As últimas épocas foram de grande crescimento do Liverpool, com Jürgen Klopp, e o FC Porto sentiu-o na pele em três ocasiões, duas das quais a eliminar, sempre na "Champions".



A formação da cidade dos Beatles passou com 5-0 em 2017/18, nos "oitavos" (5-0 fora e 0-0 em casa), e com 6-1 em 2018/19, nos "quartos" (2-0 em casa e 4-1 fora), para, na presente época, na fase de grupos, triunfar por 7-1 (5-1 fora e 2-0 em casa).



No total, face a equipa lusas, o Liverpool soma 15 vitórias, seis empates e seis derrotas, com 52 golos marcados e 22 sofridos.