Liverpool confirma Alexander Isak por verba recorde no futebol inglês
Depois de semanas de espera e de uma recusa em jogar pelo Newcastle, Alexander Isak foi confirmado esta segunda-feira como jogador do Liverpool. O sueco reforça o campeão inglês por uma verba recorde.
Tanto Newcastle como Liverpool confirmaram a chegada do jogador à cidade dos Beatles por uma verba a rondar os 144 milhões de euros, um valor recorde no futebol inglês.
"Isak junta-se aos campeões da Liga Inglesa num contrato a longo prazo, que foi assinado no dia de encerramento do mercado de transferências depois de o jogador ter passado os exames médicos", pode ler-se no comunicado do Liverpool.
O internacional sueco esteve três temporadas no Newcastle, vindo da Real Sociedad. No clube inglês, Isak jogou por 109 vezes, marcou 62 golos e fez 11 assistências, números que lhe valeram o interesse do Liverpool e Arne Slot.
Worth the wait. pic.twitter.com/Gs1vZybcUE— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o sueco, com raízes na Eritreia, mostrou-se feliz pela mudança depois de ter recusado voltar a jogar pelo Newcastle.
"Foi uma viagem longa até aqui. Mas estou super-feliz por fazer parte desta equipa, deste clube e de tudo o que representa. É algo de que estou orgulhoso e estou ansioso", declarou.
Isak iniciou a carreira nos suecos do AIK antes de mudar-se para o Borussia de Dortmund. Foi transferido em 2019 para Espanha, para a Real Sociedad, depois de um empréstimo de sucesso ao Willem II.
Pela seleção sueca, Isak faz dupla atacante com Viktor Gyokeres, e leva 16 golos marcados em 52 internacionalizações.
