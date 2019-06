Liverpool confirma saídas de Daniel Sturridge e Alberto Moreno

Lusa Comentários 04 Jun, 2019, 19:59 | Futebol Internacional

"O mais importante a dizer a estes dois extraordinários jogadores é 'obrigado'. Eles estavam cá quando eu cheguei como treinador e durante este período eles - tal como todos os outros - ajudaram a estabilizar-nos enquanto equipa que seguia na direção certa. Sem eles nós não seríamos a equipa e o clube que somos atualmente", salientou Klopp, que no último sábado levou o Liverpool à conquista da Liga dos Campeões.



O avançado inglês Sturridge chegou a Merseyside oriundo do Chelsea em janeiro de 2013, marcando presença em 160 partidas e marcando 67 golos durante o período em que vestiu de vermelho, ao passo que o defesa espanhol Moreno foi contratado ao Sevilha em agosto de 2014 e representou os 'reds' em 141 ocasiões, tendo apontado três golos.



"[Sturridge] é um dos melhores finalizadores que eu já vi na vida. Ele marca golos que parecem impossíveis", sublinhou Klopp, destacando também a capacidade de trabalho do defesa espanhol, que "dá tudo o que tem durante o tempo todo".



E rematou: "Vamos sentir saudades deles, claro, mas podemos despedir-nos com as melhores palavras possíveis: rapazes, vocês saem como campeões europeus."