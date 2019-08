Liverpool contrata Adrián para o lugar de Mignolet

Lusa Comentários 05 Ago, 2019, 16:37 / atualizado em 05 Ago, 2019, 16:38 | Futebol Internacional

Adrián, de 32 anos, chega ao Liverpool a custo zero, depois de ter estado seis anos no West Ham, que o contratou ao Betis, no qual fez toda a sua formação.



Igualmente após seis temporadas em Anfield Road, Mignolet, de 31 anos, regressou à Bélgica para jogar no Club Brugge. Antes de se mudar para Inglaterra, onde jogou no Sunderland, o guarda-redes jogou no Sint-Truiden.