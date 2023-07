Liverpool contrata internacional húngaro Dominik Szoboszlai ao Leipzig

Em comunicado divulgado no site oficial, o clube em que alinha o internacional português Diogo Jota informou que a conclusão da transferência está apenas dependente da emissão do visto de trabalho para o jogador magiar, a chamada 'work permit'.



Apesar de os 'reds' não terem divulgado qualquer pormenor sobre o negócio, a imprensa britânica revela que Szoboszlai custou perto de 70 milhões de euros (ME) e vai assinar um contrato de cinco temporadas, até junho de 2028.



O médio ofensivo estava no Leipzig desde janeiro de 2021, quando foi contratado por 22 ME aos austríacos do Salzburgo, clube em que fez parte da formação, após ser resgatado ao Videoton, da Hungria.



A principal figura da seleção húngara, pela qual conta 32 internacionalizações e sete golos, assinou na temporada passada 10 golos em 46 partidas pelo Leipzig, em que foi companheiro do avançado luso André Silva.