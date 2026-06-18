Liverpool contrata jovem espanhol Victor Muñoz ao Osasuna

Embora os ‘reds’ não tenham revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa internacional fala num investimento a rondar 40 milhões de euros (ME) pelo médio de 22 anos, que, na temporada passada, realizou 36 jogos oficiais pelo clube espanhol, tendo assinado sete golos e cinco assistências.



"O Liverpool FC fechou um acordo para contratar Victor Muñoz do Osasuna, sujeito a um pedido bem-sucedido de autorização de trabalho e autorização internacional. O avançado, que atualmente está ao serviço de Espanha no Mundial, fez um exame médico na atual base do seu país, em Tennessee, nos EUA, e assinou um contrato de longa duração”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo emblema de Merseyside.



Formado em La Masia, academia do FC Barcelona, Muñoz passou depois pelo Real Madrid antes de se juntar ao emblema da Pamplona, em julho de 2025, e vai agora ter a primeira aventura fora do país natal.