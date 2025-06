Liverpool dá pontapé de saída na Liga inglesa em 15 de agosto

A primeira jornada da Liga inglesa proporciona no domingo seguinte, 17 de agosto, um confronto entre dois dos clubes mais titulados, com o Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, que foi modesto 15.º classificado esta temporada, a receber o vice-campeão Arsenal.



O Nottingham Forest, surpreendente sétimo colocado em 2024/25, sob o comando técnico do português Nuno Espírito Santo, estreia-se em 16 de agosto, sábado, frente ao Brentford, no mesmo dia em que Fulham e Wolverhampton, treinados pelos compatriotas Marco Silva e Vítor Pereira, respetivamente, defrontam Brighton e Manchester City.