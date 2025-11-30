Liverpool dá `pontapé` na crise





(Com Lusa)

Depois de três derrotas seguidas (duas para a Premier League e uma para a Liga dos Campeões), o Liverpool recuperou alguma tranquilidade na época graças um dia inspirado do holandês Gakpo, que foi determinante na vitória no terreno dos ‘hammers’O extremo assistiu o sueco Isak, aos 60 minutos, no primeiro golo da partida, e sentenciou o encontro aos 90+2, numa altura em que o West Ham já atuava com menos uma unidade.O brasileiro Lucas Paquetá viu dois cartões amarelos seguidos por palavras dirigidas ao árbitro e acabou expulso, aos 84 minutos, num jogo em que Mateus Fernandes esteve a tempo inteiro na formação de Nuno Espírito Santo.Mesmo assim, o campeão Liverpool segue no oitavo lugar, com 21 pontos, a oito do líder Arsenal, que nesta ronda ainda visita o Chelsea, enquanto o West Ham, que vinha de três jogos sem perder, é 17.º classificado, com 11, em igualdade com o Leeds United, 18.º, em zona de despromoção.Em Birmingham, o Aston Villa subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 24 pontos, depois de bater o Wolverhampton por 1-0, com um golo solitário do francês Kamara, aos 66 minutos.Os ‘wolves’, que contaram com Toti Gomes como capitão e outra vez com o guarda-redes José Sá no banco, continuam sem vencer (dois pontos), e são cada vez mais últimos, registando um dos piores arranques de sempre da história da Premier League.O emblema de Molineux leva 13 jogos sem vencer e está a caminho de igualar o recorde negativo do Sheffield United, que precisou de 18 jornadas para vencer um encontro em 2020/21.Por seu lado, o Brighton foi a Nottingham vencer o Forest por 2-0, subiu ao quinto lugar e pode começar a sonhar com uma possível presença nas provas europeias na próxima temporada.