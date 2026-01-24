Liverpool derrotado em Bournemouth





(Com Lusa)

Um golo do marroquino Amine Adli (90+5 minutos) sentenciou o desaire dos ‘reds’, que não tinham sido derrotados nas 10 rondas anteriores, mas vinham de quatro empates e arriscam-se a abandonar a quarta posição.O capitão neerlandês Virgil van Dijk (45 minutos) e o húngaro Dominik Szoboszlai (80) ainda reagiram aos tentos do brasileiro Evanilson (26), antigo avançado do FC Porto, e do espanhol Álex Jiménez (33) para os ‘cherries’, que voltaram aos triunfos e estão invictos há três jornadas.O Liverpool soma 36 pontos, contra 35 do Manchester United, quinto classificado, que vai visitar o líder isolado Arsenal no domingo.Seguem-se Chelsea e Fulham, ambos com 34 pontos, mas os campeões mundiais jogam fora com o Crystal Palace no domingo, enquanto a equipa treinada pelo português Marco Silva ganhou na receção ao Brighton (2-1).Brentford, Newcastle e Sunderland fecham o top 10 da Premier League, todos com 33 pontos, sendo que os dois primeiros clubes ainda não alinharam, ao passo que os ‘black cats’ perderam na visita ao antepenúltimo West Ham (3-1), do técnico luso Nuno Espírito Santo.Na segunda metade da tabela surge o Bournemouth, 13.º, agora com os mesmos 30 pontos do Brighton, 12.º, dupla que contabiliza 10 de avanço sobre a zona de descida.