Liverpool derrotado em Brighton

O veterano avançado Danny Welbeck, de 35 anos, foi o 'homem do jogo', marcando os dois golos dos anfitriões, aos 14 e aos 56 minutos, com o defesa húngaro Milos Kerkez a fazer o único tento do Liverpool aos 30.



Se o empate registado ao intervalo espelhava o equilíbrio reinante durante a primeira parte, no segundo tempo o Brighton foi a melhor equipa em campo, justificando a conquista dos três pontos, que o colocam provisoriamente no oitavo posto com 43 pontos.



Já o Liverpool somou o terceiro encontro seguido na Premier League sem ganhar, averbando a 10.ª derrota da época, e está em quinto com 49 pontos.



A formação da cidade dos Beatles pode ver alargada a distância para os quatro primeiros postos, que dão os 'bilhetes' para a 'Champions' de 2026/27, com o Aston Villa (quarto classificado com 51) a receber no domingo o West Ham, do técnico Nuno Espírito Santo e de Mateus Fernandes, convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa de futebol, para os particulares com o México e os Estados Unidos.



O Arsenal, já com 31 partidas disputadas, lidera a tabela com 70 pontos, mais nove do que o Manchester City, que só jogou 30 jogos, e que não vai jogar este fim de semana contra o Crystal Palace, devido ao encontro do final da Taça da Liga inglesa frente precisamente ao Arsenal, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões.



Em terceiro está o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que tem 55 pontos após a igualdade 2-2 registada no embate com o Bournemouth, na sexta-feira, com um dos golos a ser marcado de penálti pelo capitão dos 'red devils'.



Quem pode aproveitar a derrota do Liverpool é o Chelsea, sexto com 48 pontos, que defronta hoje o Everton com o objetivo de ultrapassar os comandados do neerlandês Arne Slot.