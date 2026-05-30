Futebol Internacional
Liverpool despede Arne Slot
O treinador Arne Slot foi despedido do comando técnico do Liverpool, informaram os ‘reds’, um ano depois de o neerlandês ter levado o clube ao título inglês.
“O Liverpool FC pode confirmar que Arne Slot deixará seu cargo de treinador com efeito imediato e que o processo de nomeação de um sucessor está em andamento”, comunicou o clube na sua página oficial na Internet.
O Liverpool, com uma grande aposta no plantel para 2025/26, com as chegadas, a peso de ouro, de Alexander Isak, Frimpong, Kerkez ou Wirtz, foi ‘abalado’, no início de julho de 2025, pela morte, num acidente de viação, do avançado internacional português Diogo Jota.
A temporada acabou por se revelar desastrosa para os ‘reds’, com apenas 28 vitórias em 57 jogos e sem troféus, ao terminar no quinto lugar a Liga inglesa, na qual defendia o título, tendo também perdido a Supertaça de Inglaterra e sido eliminado de Taça da Liga, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.
“Não é preciso dizer que essa foi uma decisão difícil para nós como clube. A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC no período em que esteve connosco foi significativa e, o mais importante de tudo, para os adeptos e para nós mesmos”, referiu hoje o clube.
O Liverpool justificou ainda a decisão pela necessidade de mudanças, para que se possa avançar.
“Chegámos, coletivamente, à conclusão de que mudanças são necessárias para que o clube continue a avançar. Novamente, deve-se enfatizar que esta não é uma decisão tomada de ânimo leve”, acrescentou.
O treinador neerlandês, de 47 anos, tinha chegado ao Liverpool em 2024/25, proveniente do Feyenoord, para substituir o alemão Jürgen Kloop, ‘herdando’ um pesado legado de nove temporadas, com vitórias na Liga dos Campeões, no Mundial de clubes e na Supertaça Europeia.
Na sua época de estreia, Slot conseguiu o título na Liga inglesa, o 20.º da história do emblema, igualando o recorde que pertencia ao Manchester United.
O Liverpool, com uma grande aposta no plantel para 2025/26, com as chegadas, a peso de ouro, de Alexander Isak, Frimpong, Kerkez ou Wirtz, foi ‘abalado’, no início de julho de 2025, pela morte, num acidente de viação, do avançado internacional português Diogo Jota.
A temporada acabou por se revelar desastrosa para os ‘reds’, com apenas 28 vitórias em 57 jogos e sem troféus, ao terminar no quinto lugar a Liga inglesa, na qual defendia o título, tendo também perdido a Supertaça de Inglaterra e sido eliminado de Taça da Liga, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.
“Não é preciso dizer que essa foi uma decisão difícil para nós como clube. A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC no período em que esteve connosco foi significativa e, o mais importante de tudo, para os adeptos e para nós mesmos”, referiu hoje o clube.
O Liverpool justificou ainda a decisão pela necessidade de mudanças, para que se possa avançar.
“Chegámos, coletivamente, à conclusão de que mudanças são necessárias para que o clube continue a avançar. Novamente, deve-se enfatizar que esta não é uma decisão tomada de ânimo leve”, acrescentou.
O treinador neerlandês, de 47 anos, tinha chegado ao Liverpool em 2024/25, proveniente do Feyenoord, para substituir o alemão Jürgen Kloop, ‘herdando’ um pesado legado de nove temporadas, com vitórias na Liga dos Campeões, no Mundial de clubes e na Supertaça Europeia.
Na sua época de estreia, Slot conseguiu o título na Liga inglesa, o 20.º da história do emblema, igualando o recorde que pertencia ao Manchester United.
(Com Lusa)