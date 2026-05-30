Liverpool despede Arne Slot





(Com Lusa)

“O Liverpool FC pode confirmar que Arne Slot deixará seu cargo de treinador com efeito imediato e que o processo de nomeação de um sucessor está em andamento”, comunicou o clube na sua página oficial na Internet.O Liverpool, com uma grande aposta no plantel para 2025/26, com as chegadas, a peso de ouro, de Alexander Isak, Frimpong, Kerkez ou Wirtz, foi ‘abalado’, no início de julho de 2025, pela morte, num acidente de viação, do avançado internacional português Diogo Jota.A temporada acabou por se revelar desastrosa para os ‘reds’, com apenas 28 vitórias em 57 jogos e sem troféus, ao terminar no quinto lugar a Liga inglesa, na qual defendia o título, tendo também perdido a Supertaça de Inglaterra e sido eliminado de Taça da Liga, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.“Não é preciso dizer que essa foi uma decisão difícil para nós como clube. A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC no período em que esteve connosco foi significativa e, o mais importante de tudo, para os adeptos e para nós mesmos”, referiu hoje o clube.O Liverpool justificou ainda a decisão pela necessidade de mudanças, para que se possa avançar.“Chegámos, coletivamente, à conclusão de que mudanças são necessárias para que o clube continue a avançar. Novamente, deve-se enfatizar que esta não é uma decisão tomada de ânimo leve”, acrescentou.O treinador neerlandês, de 47 anos, tinha chegado ao Liverpool em 2024/25, proveniente do Feyenoord, para substituir o alemão Jürgen Kloop, ‘herdando’ um pesado legado de nove temporadas, com vitórias na Liga dos Campeões, no Mundial de clubes e na Supertaça Europeia.Na sua época de estreia, Slot conseguiu o título na Liga inglesa, o 20.º da história do emblema, igualando o recorde que pertencia ao Manchester United.