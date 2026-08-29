Liverpool empata 2-2 com Nottingham e continua sem vencer na Liga inglesa

Em Anfield, o Nottingham adiantou-se aos 24 minutos, por Dan Ndoye, após assistência de Morgan Gibbs-White, e chegou ao intervalo em vantagem, depois de os 'reds' ter visto anulado um golo de Florian Wirtz, aos 32 minutos, por fora de jogo.



No segundo tempo, Alexander Isak empatou aos 60 minutos, assistido por Cody Gakpo, mas o Nottingham voltou a colocar-se na frente aos 70, por Gibbs-White, na conversão de uma grande penalidade.



O Liverpool, que na primeira jornada empatou, também a dois golos, com o Newcastle, evitou a derrota aos 82 minutos, com Victor Muñoz a restabelecer o empate, após assistência de Florian Wirtz.



Com este empate, o Liverpool passa a somar dois pontos, enquanto o Nottingham conquistou o primeiro, após ter perdido na ronda inaugural, ocupando, à condição, os 10.º e o 11.º lugares, respetivamente.