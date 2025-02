O Liverpool empatou em Birminghan com o Aston Villa, 2-2, em jogo antecipado da 29.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com os "reds" a alargar para oito pontos a vantagem sobre o Arsenal.

A formação de Arne Slot teve dificuldades sérias no Villa Park e sai com um lisonjeiro empate, já o segundo em três jogos, depois de ter cedido pontos no dérbi com o Everton.



Ainda assim, o Liverpool alarga para 22 jogos sem derrotas a sua série no campeonato e continua bem lançado para suceder ao Manchester City.