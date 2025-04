Liverpool fica a três pontos do título e despromove Leicester

No King Power Stadium, os ‘reds’ entraram em campo já a saber que o resultado conseguido pelo segundo classificado, Arsenal, em Ipswich (4-0), impossibilitava os festejos da equipa do avançado português Diogo Jota, opção hoje a partir do minuto 60.



O tento vindo dos pés do lateral direito inglês, que decidiu o jogo a favor do emblema de Merseyside, aconteceu numa altura em que o desafio da 33.ª jornada da Premier League se encaminhava para o final, aos 76 minutos, instantes depois de ter entrado em campo.



Assim, o Liverpool, líder isolado, com 79 pontos, poderá sagrar-se campeão na quarta-feira, caso o Arsenal, segundo posicionado, com 66, perca em casa diante do Crystal Palace.



Caso os 'gunners' não cedam, os 'reds' terão a possibilidade de arrecadar o troféu no próximo fim de semana, na receção ao Tottenham (27 de abril).



O Leicester (19.º classificado, com 18), campeão da edição passada do Championship e que hoje contou com o luso Ricardo Pereira de início, acompanha o Southampton (20.º, com 11) na descida ao segundo escalão do futebol inglês, com o Ipswich (18.º, com 21) a ser o mais provável emblema a seguir o mesmo destino de ‘foxes’ e ‘saints’.