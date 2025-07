Liverpool homenageia Diogo Jota no domingo

“Diogo Jota e André Silva vão ser homenageados com vários tributos no jogo do Liverpool com o Preston North End. Os ‘reds’ vão jogar no domingo um particular em Deepdale, pela primeira vez desde que os irmãos morreram tragicamente num acidente de viação em Espanha”, refere o clube que Diogo Jota representava.



O Liverpool adianta que o jogo terá início às 15h00 e será antecedido da interpretação do hino do clube "You’ll Never Walk Alone" (Nunca caminharás sozinho), com o Preston a depositar uma coroa de flores junto dos adeptos do campeão inglês.



“Será observado um minuto de silêncio em memória do Diogo e do André e serão exibidos tributos nos ecrãs e nos 'leds' nas laterais do jogo. Os jogadores das duas equipas irão usar fumos negros”, adianta o clube.



No comunicado, o Liverpool diz ainda que também o Preston criou um programa de homenagem, com mensagens escritas para os dois jogadores portugueses.



As homenagens a Diogo Jota têm-se sucedido um pouco por toda a parte, e na quinta-feira, depois de o clube apresentar um vídeo a evocar momentos felizes do jogador, também o antigo símbolo Steven Gerrard se deslocou a Anfield com uma coroa de flores.



O antigo capitão dos "reds" fez-se acompanhar dos jovens jogadores da sua Academia, para em Anfield, local onde têm sido depositadas inúmeras lembranças, homenagear os dois futebolistas lusos.



Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25 e jogador do Penafiel, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.