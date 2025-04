Liverpool impera no dérbi de Merseyside com golo de Jota, City volta às vitórias

Em Anfield Road, o 'nulo' persistiu no primeiro tempo, com o internacional luso Diogo Jota fazer o único tento da partida da 30.ª jornada, aos 57 minutos, depois mostrar muita classe ao tirar dois adversários do caminho antes de bater o dinamarquês Mads Hermansen.



Com este triunfo, o quarto seguido na Premier League, os 'reds' passaram a contabilizar 73 pontos na liderança, contra os 61 do Arsenal, segundo posicionado, e 57 do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que ocupa a última posição do pódio.



Após quatro empates seguidos, os 'toffees', que tiveram João Virgínia e Chermiti entre os suplentes, voltaram a perder e seguem no 15.º, com 34.



O defesa James Tarkowski, do Everton, tornou-se no jogador com mais cartões amarelos (63) na Premier League sem nunca ter sido expulso.



Em Manchester, os remates certeiros de Jack Grealish (dois minutos) e do egípcio Omar Marmoush (29) fabricaram o regresso aos triunfos do tetracampeão Manchester City, face ao 'aflito' Leicester.



O treinador Pep Guardiola apostou nos lusos Rúben Dias e Matheus Nunes de início, mas deixou Bernardo Silva no 'banco'.



Os 'citizens' ascendem, provisoriamente, ao quarto lugar, com 51 pontos amealhados, apenas mais um do que o Newcastle (quinto), que hoje ultrapassou o Brentford (2-1).



Em St. James' Park, o sueco Isak (45+2) e o italiano Sandro Tonali (74) assinaram os golos dos 'magpies', com o camaronês Brayn Mbeumo (66), de penálti, a fazer o tento das 'bees'.



No Sul de Inglaterra, o Aston Villa bateu o Brighton por 3-0 e subiu ao sétimo posto, ultrapassando precisamente o oponente de hoje na classificação, com os golos a surgirem na segunda parte, por intermédio de Marcus Rashford (51), do espanhol Marco Asensio (78) e do neerlandês Donyell Malen (90+10).



Na fuga à despromoção, o Ipswich (18.º) alcançou uma surpreendente vitória em Bournemouth (2-1), 11 jogos depois, mantendo vivas as esperanças de permanecer entre os grandes do futebol inglês.



O lanterna-vermelha Southampton, praticamente condenado à descida, face aos 10 pontos somados em 30 jogos, esteve perto de vencer na receção ao Crystal Palace, mas consentiu o tento do empate (1-1) do brasileiro Matheus Franca no período de descontos.



O português Mateus Fernandes fez a assistência para o golo dos 'saints', da autoria do nigeriano Paul Onuachu, aos 20 minutos.