Liverpool inicia defesa do título com vitória sobre Leeds e "hat-trick" de Salah

Logo na primeira jornada, a Premier League ‘viveu’ o que promete ser um dos encontros mais frenéticos da edição 2020/21, com o Leeds United, de regresso ao principal escalão após 16 anos de ausência, a complicar e muito a vida dos ‘reds’ em Anfield Road.



Salah, de grande penalidade, aos 88 minutos, acabou por garantir a vitória ao Liverpool, que pela primeira vez em 30 anos está a iniciar a Premier League como o campeão em título.



Mesmo sem público nas bancadas, devido à pandemia da covid-19, o encontro teve um início de grande intensidade, com cinco golos praticamente nos primeiros 30 minutos, com o Leeds a mostrar de está de regresso e para ficar.



Logo aos quatro minutos, Salah fez o primeiro do jogo, também de penálti, mas Harrison refez a igualdade aos 12, com um lance individual.



Pouco depois, aos 20 minutos, Van Dijk voltou a colocar a equipa de Jurgen Klopp na frente, num lance com muitas culpas para o guarda-redes titular do Leeds, o francês Meslier, que defendeu a bola já dentro da baliza, mas o central holandês ‘borrou a pintura’ pouco depois, aos 30, quando praticamente assistiu Bamford, para o 2-2.



O ritmo manteve-se e Salah voltou a dar vantagem aos ‘reds’, aos 33 minutos, com o melhor golo da partida. À entrada da área, o egípcio ‘fuzilou’ Meslier.



Na segunda parte, o internacional português Hélder Costa, que foi titular e esteve a tempo inteiro no Leeds United, deu nas vistas e assistiu o polaco Klich para o 3-3, aos 66 minutos.



Este golo foi um ‘golpe’ para o Liverpool, para parecia mesmo que iria empatar o primeiro encontro da temporada, mas Salah regressou à marca de grande penalidade para garantir a vitória e registar o primeiro ‘hat-trick’ da época.



Antes, o Arsenal, sem Cédric Soares, foi vencer ao terreno do vizinho e também recém-promovido Fulham, de Ivan Cavaleiro, por 3-0, no jogo que arrancou com a edição 2020/21 da liga inglesa.



Os ‘gunners’ venceram o primeiro dérbi de Londres da temporada com golos do francês Alexandre Lacazette, aos oito minutos, do reforço brasileiro Gabriel (ex-Lille), aos 49, e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 57.



Ivan Cavaleiro foi titular e completou os 90 minutos no Fulham, enquanto Cédric Soares não foi opção no Arsenal, oitavo classificado na última época, e nem esteve no banco de suplentes.



Também na capital inglesa, o Crystal Palace iniciou a temporada com um triunfo por 1-0 sobre o Southampton com um golo de Wilfried Zaha, aos 13 minutos. O avançado costa-marfinense ainda festejou o ‘bis’ aos 82, mas o golo acabou por ser invalidado pelo vídeoárbitro, devido a fora de jogo.



A jornada inaugural da Premier League prossegue hojeo West Ham-Newcastle, agendado para as 20:00.



Pelo menos até 01 de outubro, todos os encontros da liga inglesa vão ser disputados à porta fechada, por causa da pandemia da covid-19.