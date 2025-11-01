Liverpool inverte ciclo negativo com triunfo sobre Aston Villa na Liga inglesa

Em Anfield, os ‘reds’ marcaram pelo egípcio Mohamed Salah, no 250.º golo em 415 jogos pelo clube, ao minuto 45+1, e pelo neerlandês Ryan Gravenberch, aos 58, cessando uma série de quatro desaires para o campeonato, no qual os ‘villans’ vinham de quatro êxitos.



Ao totalizar 190 remates certeiros e 89 assistências na Premier League, Salah igualou as 279 contribuições para golo do ex-médio Frank Lampard no pódio dessa estatística na história da prova, atrás dos antigos dianteiros Wayne Rooney (311) e Alan Shearer (324).



O egípcio alcançou também Rooney (276 pelo Manchester United) como o jogador com mais participações em tentos no campeonato inglês por um único clube - 188 golos e 88 assistências no Liverpool, mais dois remates eficazes e um passe para golo no Chelsea.



O Liverpool cessou um ciclo de 10 jogos a sofrer golos em todas as competições e reagiu à eliminação nos oitavos de final da Taça da Liga, consentida na derrota caseira face ao Crystal Palace (3-0), na quarta-feira, tendo ascendido à terceira posição do campeonato.



Os ‘reds’ somam, para já, os mesmos 18 pontos do Bournemouth, segundo, que visitará no domingo o Manchester City, enquanto o Aston Villa permanece em 11.º, com 15, e foi alcançado pelo Brighton, 10.º e triunfante horas antes na receção ao Leeds United (3-0).



O Arsenal comanda a Liga inglesa, com 25 pontos, após ter obtido a nona vitória seguida esta época, e quinta na prova, em Burnley (2-0), selada pelo sueco Viktor Gyökeres, ex-avançado do bicampeão português Sporting, que saiu devido a lesão, e por Declan Rice.



