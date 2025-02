Liverpool reforça liderança da Premier League

Em duelo da 26.ª jornada, o egípcio Salah, de saída dos ‘reds’ no final da temporada, continua na despedida a dominar a Premier League, somando mais um golo e uma assistência, deixado o Liverpool com 11 pontos de vantagem na frente sobre o segundo classificado, o Arsenal, embora os londrinos tenham menos um jogo.



Nesta ronda, os ‘gunners’ foram com surpresa derrotados em casa pelo West Ham (1-0).



Com Diogo Jota a assistir ao encontro no banco, Salah abriu a contagem, aos 14 minutos, e assistiu Szoboszlai, aos 37. O internacional húngaro já tinha ‘oferecido’ o primeiro golo ao egípcio.



Aos 32 anos, Salah está a fazer uma temporada de despedida da Premier League de ‘sonho’, liderando a lista dos melhores marcadores, agora com 25 golos, e também a tabela de mais assistências, aumentando para 16.



O Liverpool parece caminho aberto para o 20.º título da sua história, o primeiro desde 2019/20, podendo assim igualar o recordista Manchester United.



Já o Manchester City, depois de quatro épocas no topo, continua a viver uma temporada bem sofrível e, no final de fevereiro, já só pode vencer a Taça de Inglaterra, estando com o apuramento para a Liga das Campeões em risco.



A equipa de Guardiola continua no quarto posto, agora a 20 pontos do Liverpool, embora também menos um jogo, mas foi igualada pelo Newcastle, que também hoje bateu o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, por 4-3.



Perante os ‘reds’, Ruben Dias foi o único português em campo, mas foi lançado apenas aos 77 minutos, enquanto Matheus Nunes e Bernardo Silva não saíram do banco de suplentes.