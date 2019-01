Liverpool sofre, mas vence Palace em jogo de muitos golos em Anfield Road

Lusa Comentários 19 Jan, 2019, 18:14 / atualizado em 19 Jan, 2019, 18:16 | Futebol Internacional

Os ‘reds’ estavam avisados do perigo do Crystal Palace, que já tinha ido vencer a casa do campeão Manchester City (3-2) e que hoje entrou a vencer, com Andros Townsend a adiantar, aos 34 minutos, os visitantes.



Foi preciso esperar pela segunda parte para a equipa de Juergen Klopp voltar ao jogo: o inevitável Salah fez o 1-1, aos 47 minutos, e Roberto Firmino adiantou pela primeira vez a equipa, aos 53.



O Crystal Palace não deixou de ameaçar e James Tomkins fez o 2-2, aos 65, numa fase em que o Liverpool começou a dar sinais de nervosismo no jogo, com poucas garantias de conseguir passar este obstáculo.



Valeu novamente Salah, com a ‘ajuda’ do guarda-redes contrário Speroni, num cruzamento de James Milner aos 75 minutos, que o egípcio confirmou em golo em cima da linha, depois de um desvio inadvertido do guarda-redes.



O encontro parecia resolvido nos descontos, desta vez com Sadio Mane a fazer o 4-2 (90+3) e já com os ‘reds’ reduzidos a dez, por expulsão de Milner, mas Max Meyer voltou a colocar a diferença na margem mínima, aos 90+5.



O Liverpool, que hoje sofreu tantos golos quantos tinha em casa em 11 jogos, fecha a 23.ª jornada com 60 pontos, mais sete do que o campeão Manchester City, que no domingo visita o Huddersfield (20.º e último).



Na ronda, que começou com um triunfo do Wolverhampton, com um ‘hat-trick’ de Diogo Jota, frente ao Leicester (4-3), o Everton, do treinador português Marco Silva, perdeu em Southampton (2-1).



Os ‘toffees’ estiveram a perder por 2-0, num jogo em que Cédric Soares entrou aos 35 minutos na equipa da casa e que o Everton apenas conseguiu reduzir aos 90+1, por Sigurdsson, um dos melhores marcadores da formação de Liverpool.



O Everton, que teve André Gomes até aos 57 minutos, mantém-se a meio da tabela, no 11.º lugar, a um ponto de Leicester (9.º) e de West Ham (10.º), que saíram também derrotados, os londrinos na visita ao Bournemouth (2-0), que é 12.º.



Em outros jogos, destaque para o Manchester United. A equipa somou a sétima vitória consecutiva desde que o ex-futebolista Ole Gunnar Solskjaer assumiu o cargo de treinador, face ao despedimento de José Mourinho.



Os ‘red devils’, com Diogo Dalot a titular, venceram em casa o Brighton, num jogo com golos de Pogba, de grande penalidade (27 minutos) e Marcus Rashford (42), enquanto no lado do Brighton marcou Pascal Gross (72).



A equipa de Manchester já é quinta classificada na ‘Premier’ – competição em que chegou a andar na parte inferior da tabela -, a três pontos do Chelsea, que hoje defronta fora o Arsenal (6.º), no jogo grande da ronda.