Liverpool sofre para bater o Burnley
O Liverpool sofreu, mas venceu o Burnley, com o único golo da partida da quarta jornada da Liga inglesa apontado de penálti por Salah, aos 90+5 minutos, derrotando os 'clarets' na estreia do ex-Benfica Florentino.
A formação da casa adotou uma postura bastante defensiva desde o início do encontro, dificultando a tarefa dos 'reds', e o Liverpool só conseguiu marcar no último 'fôlego' do jogo, e já depois de o Burnley estar reduzido a 10 homens, após a expulsão do médio francês Lesley Ugochukwu (duplo amarelo), aos 84 minutos.
Antes, aos 63, Florentino Luís foi lançado em jogo na equipa dos anfitriões, somando os primeiros minutos da Premier League, depois de ser contratado ao Benfica no último mercado.
Certo é que, com maior ou menos dificuldade, o campeão em título Liverpool somou a quarta vitória em quatro jornadas, liderando isolado a classificação, com 12 pontos.
Seguem-se-lhe o Arsenal, o Tottenham e o Bournemouth, que venceram os seus jogos no sábado e estão todos com nove pontos.
