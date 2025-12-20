Liverpool sofre para vencer Tottenham que acabou jogo com nove

Num jogo que acabou para lá dos 90+10 minutos, a expulsão do médio neerlandês Xavi Simons, por falta dura, aos 33, deixou desfalcada a equipa da casa, na qual o internacional português João Palhinha viria a entrar aos 71.



Apesar de reduzidos a 10, os londrinos foram criando ocasiões de perigo e os forasteiros, campeões ingleses em título, só através do ‘substituto’ Alexander Isak, reforço muito criticado pela falta de golos, conseguiram abrir o marcador, aos 56, num remate cruzado que Vicario não conseguiu defender.



Dez minutos depois, o tento do francês Ekitike parecia ‘arrumar’ o encontro, mas o 2-1 marcado por Richarlison, aos 83 minutos, reabriu a discussão, que nem a expulsão de Romero, aos 90+3, conseguiu acalmar – o jogo acabou após um cruzamento para a área do Liverpool.



O conjunto liderado por Arne Slot chegou, assim, aos 29 pontos e ‘colou-se’ ao quarto classificado, o Chelsea, que hoje cedeu um empate a duas bolas em casa do Newcastle, e ‘descolou’ do Sunderland, que empatou com o Brighton (0-0).



Do outro lado, os ‘spurs’ somaram a terceira derrota seguida – só venceram em uma das últimas cinco jornadas - e seguem no 13.º posto, com 22 pontos.



Antes, o Manchester City ascendeu provisoriamente à liderança, ao bater por 3-0, em casa, o West Ham, de Nuno Espírito Santo, que continua ‘aflito’ e abaixo da ‘linha de água’, com 13 pontos.



Com os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva – este com a braçadeira de capitão – no ‘onze’, os ‘citizens’ marcaram por Haaland (05 e 69), melhor marcador do campeonato, e Reijnders (38).



O norueguês já tem mais golos na Premier Legue (104) do que Cristiano Ronaldo (103), isto apesar de ter disputado menos 122 jogos do que o português.



A vitória do City e a consequente subida ao primeiro colocam pressão no Arsenal, que visita ainda hoje o Everton. A equipa treinada por Pep Guardiola tem agora 37 pontos, mais um do que os ‘gunners’.



Também esta tarde, o Sunderland, sexto classificado, desperdiçou a ‘escorregadela’ do Chelsea na deslocação a Newcastle (2-2), ‘imitando’ o empate dos ‘blues’ na casa do Brighton.



Com Florentino no banco, o Burnley empatou na visita ao Bournemouth, que marcou através de Semenyo e é 14.º da Premier League, com 22 pontos. O golo do empate dos visitantes foi obra de Broja, aos 90 minutos.



Já o Wolverhampton, lanterna-vermelha do campeonato com dois pontos, com o guarda-redes luso José Sá em campo, perdeu em casa com o Brentford, vencedor graças a um ‘bis’ de Keane Lewis-Potter.