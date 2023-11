Liverpool vence com golo de Diogo Jota e iguala provisoriamente o City

Em Anfield Road, o egípcio Mohamed Salah ‘bisou’, aos 39 e 62 minutos, e chegou aos 10 golos na Premier League, antes de o avançado internacional luso, que foi opção inicial do técnico Jürgen Klopp, fixar o resultado, aos 74.



O Liverpool está agora no segundo posto da prova, com 27 pontos, os mesmos do Manchester City, que joga hoje no terreno do Chelsea, a partir das 16:30, e do Arsenal, terceiro e que no sábado bateu o Burnley (3-1).



Os ‘reds’ e os ‘gunners’ capitalizaram da melhor forma o ‘deslize’ do Tottenham, que entrou nesta ronda isolado na vice-liderança, mas acabou por cair para a quarta posição, com 26 pontos, face à derrota de sábado, no terreno do Wolverhampton (2-1).



No quinto lugar, a um ponto dos ‘spurs’, está agora o Aston Villa, que triunfou por 3-1 na receção ao Fulham, treinado pelo português Marco Silva. Os ‘cottagers’ averbaram o quarto jogo seguido sem vencer no campeonato e caíram para o 16.º posto, com 12 pontos.



Antonee Robinson, na própria baliza, John McGinn e Ollie Watkins assinaram os golos do Aston Villa, enquanto o mexicano Raul Jiménez reduziu para os londrinos, que contaram com o internacional luso João Palhinha no ‘onze’ inicial.



Após quatro encontros sem vencer, o West Ham impôs-se por 3-2 ao Nottingham Forest, tendo o golo decisivo sido apontado pelo checo Thomas Soucek, aos 88 minutos, já depois de Lucas Paquetá, aos três, e Jarrod Bowen, aos 65, terem marcado para os ‘hammers’, e de Taiwo Awoniyi, aos 44, e Anthony Elanga, aos 63, ‘faturarem’ para o Forest.



Por seu lado, o Brighton, que chegou a andar nos lugares cimeiros nas primeiras jornadas, somou o sexto encontro consecutivo sem vencer na Premier League, ao empatar 1-1 na receção ao penúltimo classificado, o Sheffield United.