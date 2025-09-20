Liverpool vence dérbi pela margem mínima e reforça liderança na `Premier`

Os ‘reds’, 100% vitoriosos em cinco jogos, resolveram o jogo em Anfield Road ainda na primeira parte, com o neerlandês Ryan Gravenberch em bom plano, ao marcar o primeiro, aos 11 minutos, e assistir Ekitike para o segundo, aos 29.



Os adeptos voltaram a homenagear Diogo Jota, ex-jogador dos ‘reds’ que faleceu num acidente de viação no início de julho, com o tradicional cântico dedicado ao avançado, aos 20 minutos, o número da camisola do internacional português.



Na segunda metade, o Liverpool baixou substancialmente de rendimento e os ‘toffees’ aproveitaram para crescer no jogo, ameaçando a baliza à guarda do brasileiro Alisson, chegando mesmo ao 2-1, aos 58 minutos.



O lance saiu de uma arrancada de Grealish, com o inglês a cruzar para uma assistência do senegalês Ndiaye ao segundo poste para o seu compatriota Gueye, que se tornou o segundo jogador mais velho de sempre (35 anos e 359 dias) a marcar na história do dérbi.



A equipa de David Moyes ainda ameaçou o Liverpool, mas os campeões ingleses somaram mais uma vitória pela margem mínima, a quinta consecutiva, quatro no campeonato e uma na Liga dos Campeões.



O triunfo deixa o Liverpool com 15 pontos na liderança da ‘Premier’, mais seis do que o Arsenal, Tottenham e Bournemouth, todos ainda com um jogo em atraso, a disputar entre hoje e domingo e a contar para a quinta jornada da competição.

