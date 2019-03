Liverpool vence em Londres e lidera provisoriamente a Premier League

Lusa Comentários 17 Mar, 2019, 16:37 | Futebol Internacional

Em Londres, em duelo da 31.ª jornada, James Milner, na marcação de uma grande penalidade, aos 81 minutos, deu o triunfo ao Liverpool, no terreno do penúltimo classificado da Premier League.



Antes, aos 26 minutos, o senegalês Sadio Mané tinha colocado a formação do alemão Jurgen Klopp em vantagem, mas o holandês Babel, antigo jogador dos ‘reds’, refez a igualdade, aos 74.



Com este triunfo, o Liverpool, adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, saltou para o primeiro lugar da competição, com mais dois pontos e também mais um jogo disputado do que o Manchester City, agora segundo classificado.



O encontro desta ronda da equipa de Pep Guardiola [dérbi com o Manchester United] foi adiado para abril, devido à participação dos ‘citizens’ na Taça de Inglaterra.



Por seu lado, o Fulham sofreu a sétima derrota seguida na Premier League e tem praticamente destino traçado até ao segundo escalão, já que segue no penúltimo lugar, a 14 pontos da ‘salvação’.