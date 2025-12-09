Liverpool vence em Milão

Um puxão pelas costas de Bastoni na área foi alertado pelo VAR, resultando em contestado penálti, que o húngaro Dominik Szoboszlai converteu, aos 83 minutos, premiando a equipa que mais fez por vencer e que esteve privada de Salah, fora dos convocados por críticas ao treinador Arne Slot.



Seis vezes campeão da Europa, o Liverpool igualou o Inter, com três títulos, com 12 pontos, a três dos líderes Arsenal, que quarta-feira visita os belgas do Club Brugge, e Bayern Munique, que hoje superou o Sporting, por 3-1.



Um golo na própria baliza de Kimmich, aos 54 minutos, permitiu ao Sporting surpreender em Munique, contudo, quando o adversário parecia parco de ideias, Gnabry, sozinho ao segundo poste, igualou, aos 65, com a reviravolta a ser materializada pelo jovem Lennart Karl, de apenas 17 anos, aos 69, e Jonathan Tah, aos 77.



O Sporting, que partiu para a ronda em oitavo, caiu provisoriamente para 13.º, com 10 pontos.



Foi aos 21 minutos que Ansgar Knauff finalizou um contra-ataque perfeito do Frankfurt em Barcelona, que deu a volta entre os 50 e 53 minutos, após sofrer vários sustos, em improváveis cabeceamentos do lateral-direito Jules Kounde.



Os catalães, que só tinham somado um ponto nos últimos seis possíveis, subiram a 14.º, com 10 pontos, enquanto os germânicos são 30.º, com somente quatro.



O VAR ainda analisou a posição de João Pedro, mas o golo do brasileiro, aos 25 minutos, valeu e adiantou o Chelsea, que viu Gianluca Scamacca igualar, de cabeça, aos 55, para a Atalanta, antes de o belga Charles De Ketelaere completar a recuperação, aos 83, progredindo no terreno sem oposição e a rematar forte já na área.



A Atalanta é terceira isolada, com 13 pontos, já o Chelsea é 11.º, com 10.



O Atlético de Madrid ainda viu o PSV adiantar-se com golo de Guus Til, aos 10, porém respondeu com tentos do argentino Julian Alvarez, aos 37, do eslovaco David Hancko, aos 52, e do norueguês Alexander Sorloth, aos 56, de pouco valendo novo festejo dos locais, através de ação de Ricardo Pepi (2-3).



Os colchoneros são sétimos, com 12 pontos, e o PSV 19.º, com oito.



O Tottenham de Palhinha venceu o Slavia Praga por 3-0 e segue sozinho na nona posição, com 11 pontos.



O português Gelson Martins foi decisivo na primeira vitória dos gregos do Olympiacos, ao apontar o único golo do triunfo por 1-0 em casa dos cazaques do Kairat Almay, a passe do ex-portista Taremi.



Podence e Chiquinho foram titulares nos helénicos, enquanto Luís Mata começou de início nos anfitriões, que contaram depois com Jorginho.



Na quarta-feira, disputam-se os outros nove desafios da ronda, entre os quais o Benfica-Nápoles, com os lusos a somar somente três pontos e os italianos sete.



O dia fica marcado pelo embate entre os ‘gigantes’ Real Madrid e Manchester City, com os espanhóis a seguir com 12 pontos e os ingleses com 10.