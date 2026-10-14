Liverpool vence LASK, próximo adversário do Sporting, e junta-se aos líderes

Na cidade austríaca de Linz, o Liverpool ‘despachou’ os locais na primeira parte, face às finalizações certeiras do uruguaio Ronald Araújo (22 minutos) e do francês Bradley Barcola (24 e 37), mas o jogo da segunda jornada da fase de liga acabou por ganhar motivos de interesse após o regresso dos balneários.



O neerlandês Frimpong foi o autor do quarto golo dos ‘reds’, aos 51 minutos, mas o croata Ljubicic (63) encurtou distâncias no marcador, antes de Barcola fazer o ‘hat-trick’ (66) e o galês Lewis Koumas (72) também inscrever o nome na lista de marcadores.



Florian Flecker (74 e 77) viria a marcar dois golos num espaço de três minutos, ficando a ideia de que os anfitriões podiam escalar ainda mais no 'placar', embora tal não tenha acontecido.



O Sporting, que soma seis pontos no topo da classificação, juntamente com FC Barcelona, Arsenal e Liverpool, recebe o LASK Linz, no Estádio José Alvalade, em 21 de outubro, a partir das 20:00, em jogo da terceira jornada.



Com o luso Gonçalo Borges entre os suplentes, o Feyenoord, dos Países Baixos, venceu em casa o Como, de Itália, por 3-2, mas até sofreu primeiro, quando o senegalês Assane Diao inaugurou o marcador para os italianos, aos 18 minutos.



Contudo, Gjivai Zechiel (20), o argelino Anis Hadj Moussa (52) e um golo na própria baliza do guarda-redes espanhol Robert Sánchez (81) fabricaram a reviravolta.



O grego Anastasios Douvikas (90+3) ainda foi a tempo de colocar o resultado na diferencia mínima, já no período de descontos.



A outra equipa portuguesa em prova, o FC Porto, joga diante do Betis, em Sevilha, a partir das 20:00.