Liverpool vence Wolverhampton e está nos quartos de final da Taça de Inglaterra

O escocês Andrew Robertson (51 minutos), o egípcio Mohamed Salah (53) e Curtis Jones (74) construíram o triunfo dos campeões ingleses, que, na terça-feira, tinham perdido precisamente no terreno dos ‘wolves’ (2-1), últimos classificados da Premier League, na 29.ª jornada do campeonato.



O português Toti Gomes foi titular e capitaneou o Wolverhampton, quatro vezes vencedor da competição futebolística mais antiga do mundo, que reduziu distâncias através do suplente sul-coreano Hwang Hee-chan (90+2 minutos) e lançou ainda o luso-inglês Mateus Mané de início, enquanto Rodrigo Gomes foi suplente utilizado e José Sá esteve ausente.



A exemplo de terça-feira, a partida ficou marcada pelo tributo ao ex-avançado internacional português Diogo Jota, que morreu em julho de 2025, num acidente de viação, aos 28 anos, e foi homenageado com tarjas, cânticos e aplausos dos adeptos das duas equipas por si representadas na Premier League.



Se o Wolverhampton interrompeu um inédito ciclo de duas vitórias esta época, o Liverpool, detentor de oito troféus na Taça de Inglaterra, regressou aos triunfos antes de visitar os turcos do Galatasaray para a primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.



A quinta eliminatória da 145.ª edição da prova disputa-se até segunda-feira, com mais sete jogos, incluindo a receção do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, ao Southampton, do segundo escalão, no domingo, um dia antes de o Brentford visitar o rival londrino West Ham, do técnico luso Nuno Espírito Santo.