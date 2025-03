Liverpool vira resultado frente ao lanterna-vermelha e aproxima-se do título inglês

Com 16 pontos de vantagem sobre o Arsenal, segundo classificado, com menos dois encontros, a conquista do 20.º título (igualando o recordista Manchester United) parece uma questão de tempo para os ‘reds’, que voltaram a contar com a eficácia do egípcio Mohamed Salah, autor de dois golos, ambos de grande penalidade.



O futebol pastoso dos anfitriões na primeira parte foi talvez demasiado penalizado já em período de compensação, quando o irlandês Smallbone aproveitou o desentendimento entre Van Dijk e o guarda-redes Alisson para inaugurar o marcador, aos 45+1 minutos.



O ‘telemóvel’ do adjunto Johnny Heitinga (que substituiu treinador neerlandês Arne Slot, a cumprir o último jogo de suspensão), tocou ao intervalo e o Liverpool entrou segunda parte com Robertson e Mac Allister, dois titulares, e Harvey Elliott, autor do golo do triunfo sobre o Paris Saint-Germain, por 1-0, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões.



Mais por força da mudança de atitude do que das substituições, o Liverpool virou o resultado num ápice, com um desvio oportuno de uruguaio Darwin Núñez, aos 52 minutos, após uma boa iniciativa de Luis Díaz, e uma grande penalidade concretizada por Salah, aos 53.



O avançado egípcio bisou aos 88 minutos, também de grande penalidade, numa altura em que o português Diogo Jota já tinha reforçado o ataque dos ‘reds’, e igualou Sergio Agüero no quinto lugar dos melhores marcadores de sempre da Premier League, com 184 remates certeiros.



Salah reforçou também a liderança dos ‘artilheiros’ desta época, com 27 golos, mais sete do que Erling Haaland, que hoje ficou em branco na derrota por 1-0 do Manchester City no estádio do sensacional Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.



Um golo de Callum Hudson-Odoi, aos 83 minutos, permitiu aos anfitriões consolidarem o terceiro lugar, do qual até poderiam ter sido desalojados pelos ‘citizens’, se a equipa dos portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva – todos titulares - tivesse vencido em Nottingham.



O Forest, que na época passada lutava desesperadamente pela manutenção na Premier League, aumentou para quatro pontos a vantagem sobre o tetracampeão inglês, quarto colocado (o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada), que pode ser ultrapassado pelo Chelsea e igualado pelo Newcastle nesta ronda.



Marco Silva, outro treinador português em ação na tarde de hoje, não teve tantas razões para sorrir, uma vez que o Fulham esteve a ganhar em Brighton, com um golo mexicano Raul Jiménez, aos 35 minutos, mas perdeu por 2-1, na sequência dos tentos do neerlandês Van Hecke, aos 41, e do brasileiro João Pedro, aos 90+8, de penálti.



O Brighton entrou provisoriamente na zona europeia da classificação, ao subir ao sexto lugar, intrometendo-se entre Chelsea (quinto) e Newcastle (sétimo), enquanto o Fulham ocupa uma tranquila nona posição, da qual já não poderá ser desalojado nesta jornada.