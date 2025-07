Ljubljana de Simão eliminado na "Champions"

O Kairat rumou à segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto o Olimpija foi relegado para as rondas de acesso à fase principal da Liga Conferência, a exemplo dos luxemburgueses do Differdange, comandados por Pedro Silva, que foram batidos em casa pelo Drita (3-2) e repetiram a derrota pela diferença mínima averbada no Kosovo (1-0).Nos outros jogos da primeira fase de acesso à fase de liga da 71.ª edição da principal competição europeia de clubes, o capitão Bernardo Lopes ajudou os gibraltinos do Lincoln Red Imps a ganharem na receção ao Vikingur (1-0), após o triunfo nas Ilhas Faroé (3-2).A primeira ronda preliminar da Liga dos Campeões apura 14 clubes para a fase seguinte e encerrará esta quarta-feira, com mais dois encontros, incluindo a visita dos búlgaros do Ludogorets Razgrad, comandados por Rui Mota, aos bielorrussos do Dinamo Minsk.