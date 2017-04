Lorenzo Insigne prolonga contrato com Nápoles até junho de 2022

Lusa 22 Abr, 2017, 16:42 | Futebol Internacional

O internacional italiano, natural de Nápoles, de 25 anos, sempre manifestou a sua vontade de jogar toda a carreira no emblema napolitano, no entanto, o processo de renovação do seu contrato prolongou-se duranta alguns meses.



A renovação do contrato foi feita por Insigne e pelo presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, numa conferência de imprensa presenciada pelos pais do jogador.



"Estou feliz, o meu sonho de criança tornou-se realidade. É uma grande satisfação, há alguns anos eu não acreditava que se podia concretizar", afirmou Insigne, que, além do Nápoles, alinhou apenas, por empréstimo dos napolitanos, no Cavese, no Foggia e no Pescara.