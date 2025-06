Los Angeles FC garante última vaga no Mundial de clubes

A jogar no reduto dos norte-americanos, a formação mexicana adiantou-se a meio da segunda parte, aos 67 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo uruguaio Brian Rodriguez.



Contudo, o brasileiro Igor Jesus, que representou o Estrela da Amadora na primeira metade da temporada, repôs a igualdade 1-1 aos 89 minutos, levando o encontro para prolongamento, durante o qual o gabonês Denis Bouanga consumou o triunfo dos californianos, aos 115.



A equipa em que alinham jogadores como os internacionais franceses Hugo Lloris e Olivier Giroud ou o turco Cengiz Under vai integrar o Grupo D do Mundial de clubes, juntamente com Flamengo (Brasil), Espérance de Tunis (Tunísia) e Chelsea (Inglaterra).



Este play-off foi excecionalmente criado pela FIFA para preencher a vaga inicialmente detida pelos mexicanos do Club León, que foram excluídos por violarem o regulamento da multipropriedade de clubes, visto que integram o mesmo grupo de proprietários dos compatriotas do Pachuca, outro dos finalistas garantidos na edição inaugural do novo formato competitivo da prova.



O Campeonato do Mundo de clubes, que conta com a presença de Benfica e FC Porto, vai realizar-se entre 14 de junho e 13 de julho, em 11 cidades dos Estados Unidos.