Luc Holtz deixa cargo de selecionador do Luxemburgo de futebol após 15 anos

"Luc Holtz pediu ao presidente da FLF a rescisão imediata do seu contrato de trabalho. Ele teve a possibilidade de assumir um novo desafio na sua carreira de treinador, num clube estrangeiro”, lê-se no comunicado do organismo luxemburguês.



De acordo com a comunicação social local, o técnico, de 56, vai treinar o Mannheim, da terceira divisão alemã.



Desde que transitou da seleção de sub-21 para a principal, sucedendo a Guy Hellers, em 2010, Holtz orientou os ‘leões vermelhos’ em 144 jogos, contando 33 vitórias, 29 empates e 82 derrotas.

