Luc Holtz deixa cargo de selecionador do Luxemburgo de futebol após 15 anos
Luc Holtz vai deixar o cargo de selecionador do Luxemburgo de futebol, após 15 anos, para assumir o comando técnico de um clube no estrangeiro, anunciou hoje a federação do Grão-ducado (FLF).
"Luc Holtz pediu ao presidente da FLF a rescisão imediata do seu contrato de trabalho. Ele teve a possibilidade de assumir um novo desafio na sua carreira de treinador, num clube estrangeiro”, lê-se no comunicado do organismo luxemburguês.
De acordo com a comunicação social local, o técnico, de 56, vai treinar o Mannheim, da terceira divisão alemã.
Desde que transitou da seleção de sub-21 para a principal, sucedendo a Guy Hellers, em 2010, Holtz orientou os ‘leões vermelhos’ em 144 jogos, contando 33 vitórias, 29 empates e 82 derrotas.
