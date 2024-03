Luca Gotti é o novo treinador do Lecce

”, indicou o Lecce no seu site oficial.Gotti, de 56 anos e que orientou pela última vez uma equipa, o Spezia, em 2022/23, sucede a Roberto D’Aversa, despedido na segunda-feira, um dia depois de ter dado uma cabeçada a um jogador do Verona.D’Aversa, de 48 anos, foi castigado com quatro jogos de suspensão e condenado ao pagamento de uma multa de 10.000 euros, devido ao comportamento que teve após o jogo de domingo com o Verona, em que entrou no relvado e agrediu o avançado Thomas Henry.O treinador pediu desculpas nas redes sociais, justificando que estava a proteger os seus jogadores, mas voltou a negar ter dado uma cabeçada ao avançado francês, explicando que se tratou, antes, de um encosto de cabeça.Perante o incidente, num jogo em que o Verona venceu em casa do Lecce por 1-0, o árbitro Daniele Chiffi expulsou o treinador, mas também o avançado, que recebeu um jogo de suspensão.Na Serie A, o Lecce é 17.º classificado, apenas um ponto acima da zona de despromoção.